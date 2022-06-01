教辅书用日军给雷锋配图 陕西出版社：2017年已处理责任人

对于引起舆论关注的“教辅书用日军背老太给雷锋做好事配图”问题，陕西人民教育出版社回应，2017年2月已自查发现错误，并回收、销毁绝大部分问题图书，处理了相关责任人。

“陕西人民教育出版社”公众号昨晚（5月31日）发布“关于教辅图书插图问题的情况说明”称，问题图书于2016年12月出版、2017年1月下旬上市，共印刷18070册。2017年2月中旬，出版社在自查审读中发现该图书中存在此次网友所反映的严重插图错误，当即停止发行销售，采取多种方式收回已销售的绝大部分图书，随后对收回的问题图书及库存图书予以销毁，并对相关责任人进行了严肃处理。

有网民5月29日称，陕西两家出版社联合出版的小学二年级语文下册《同步巧讲精练》教辅书中，雷锋做好事配图为日军背老太。

网友提供图片显示，配图出现在词义巧理解栏中，一幅疑是穿着日军军装的人背着老太的照片，配文为雷锋做好事时付出的艰辛。

教辅书封面显示，由畅销十余年 “举一反三”品牌团队和金星国际教育集团《教材全解》团队联合出品。企查查显示，金星国际教育集团有限公司已告解散。这本教辅书由陕西新华出版传媒集团与陕西人民教育出版社联合出版。

中国“毒教材”事件近期层出不穷，人民教育出版社小学教材插图上周引发网络舆情后，中国教育部5月28日宣布对全国中小学教材进行全面排查，随后在5月30日又针对人教版小学数学教材插图问题，成立调查组进行全面彻查。