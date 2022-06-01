中国银保监会公开重大违法股东：涉多家农商行

中国银保监会在官网公开新一批重大违法违规股东，共计43名，包括15位自然人和28家法人，其中涉及多家农商行、村镇银行、信托公司。

据21世纪经济报道，本次公布股东的违法违规行为主要包括十类：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

结合前四批重大违法违规行为来看，存在严重逃废债行为和违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责两类为首次出现。

此次43家重大违法违规机构股东涉及的金融机构或包括辽宁兴城农村商业银行、辽宁桓仁农村商业银行等多家农商行农合行、呼和浩特市新城蒙银村镇银行等多家村镇银行、天津国泰金融租赁公司等4家金融租赁公司，以及信托公司，或有财险公司。

目前并不能确定，武汉中央商务区股份有限公司此番“上榜”，究竟是因为身为民生信托的股东，还是亚太财产保险有限公司的股东。公开资料显示，武汉中央商务区股份有限公司持有亚太财险51%的股份，目前还持有76%民生信托的股份。

从“上榜”情况来看，此番43个重大违法违规股东中，有19个股东涉辽宁三家农商行及一家村镇银行。事实上，辽宁地区中小银行问题近期也被监管机构重点关注和点名。5月13日，银保监会相关部门负责人在媒体通气会上表示，2021年以来，金融风险重灾区的辽宁，已对63名中小银行“一把手”采取留置和刑事强制措施。

以涉及股东数较多的辽宁兴城农村商业银行为例，工商信息显示，截至目前，其作为被执行人，共被执行总金额近9.5亿元。

在2018年4月27日、28日，辽宁兴城农村商业银行的八位股东将其所持该行股权质押给白山江源农村商业银行，这8位股东与银保监会此次所列八位股东全部重合。