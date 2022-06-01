防疫措施逐步松动之际 中国制造业活动收缩幅度减小

周三公布的一项民间调查指数显示，中国5月份制造业活动继续收缩，生产和新订单指数双双下降，不过较4月份已有回升。

据彭博社报道，财新和标普全球发布声明称，5月份财新中国制造业采购经理指数 (PMI)录得48.1，较4月份的46回升，不过仍低于荣枯线50，低于接受彭博调查的经济学家此前预期的49。

声明称，新订单指数连续第三个月下降，但收缩幅度有所收窄。

声明称，数据显示外需低迷是新业务承压的关键因素。出口订单仍明显下滑，部分企业表示与交单付运困难有关。

这与本周稍早公布的官方PMI趋势一致。财新指数主要调查中小型和民营企业，官方制造业PMI主要涵盖大型企业和国企。

彭博社的报道称，两套数据都表明，随着上海解除封锁和北京放松一些限制措施，中国经济可能开始反弹，不过会逐步复苏。

财新智库高级经济学家王喆说，2022年5月，多地局部疫情持续，制造业景气度边际出现改善但仍位于收缩区间；政策层面，保证就业和物流畅通是重中之重；打通产业链、供应链堵点，推动复工复产，有助于稳定市场主体、提供就业保证。

为缓解抗疫封锁措施对经济造成的严重影响，中国国务院部上周署了一揽子稳经济措施，支持企业刺激需求，并要求地方政府果断采取行动稳定经济增长。