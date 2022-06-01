江启臣：民众对大陆军机绕台麻痹是最大危机

中国大陆军机频繁绕台，前天出动30架次军机进入台湾西南空域防空识别区，国民党前主席、立委江启臣忧心，台湾民众对于大陆军机绕台已经麻痹，这会是最大危机。

据台湾《自由时报》报道，江启臣今天接受广播节目访问时提及昨日的AT-3教练机坠机事件，他直言，在大陆军机扰台下，无论飞勤、地勤都非常辛苦，新人员训练担心会有疏失，无论如何，失事就要查明原因，先查清楚再说。

台湾空军官校23岁少尉徐大钧昨天在高雄冈山驾驶AT-3教练机进行训练，不幸坠机罹难。空军司令部下令暂停所有空军官校学员飞行训练任务。

AT-3教练机自1984年服役迄今已38年，空军雷虎小组过去以其作特技飞行表演机种。军方原本计划在2016年将AT-3教练机除役，但蔡英文政府上台后，希望能自制高级教练机，该型机便再度延后除役。

江启臣今天说，机龄等台军装备老旧问题不是新闻，不仅是教练机，包含F-5、IDF、幻象2000，都已二三十年，到了台军装备、武器换装的关键时刻，除了要查明这次失事原因外，国防部也应在高教机上紧盯进度环节。

江启臣也指出，台湾民众对大陆军机扰台麻痹，是台湾的最大危机，他认为，几十架大陆军机扰台，大家都没感觉，甚至数度越过海峡中线，社会反应都好像稀松平常，“非得要擦枪走火才会有感觉？”

