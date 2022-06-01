蚂蚁新聘两名独董 独董比重达50%

蚂蚁集团管理层再现人事变动，新聘杨小蕾、史美伦担任独立董事，董事会独立董事占比上升至50%。此外股东代表董事从三位减少到两位，蒋芳不再在蚂蚁集团董事会任职。

据界面新闻报道，杨小蕾现任恒丰银行股份有限公司独立董事，曾任中国国际信托投资公司（现为中信集团）下属中信律师事务所律师、竞天公诚律师事务所合伙人、金杜律师事务所合伙人。

史美伦现为香港交易及结算所有限公司主席、香港特别行政区行政会议非官守成员，亦是中国证券监督管理委员会国际顾问委员会副主席及国际证券交易所联会董事、联合利华非执行董事、瑞典资产管理基金会的高级国际顾问及苏富比国际咨询委员会成员。

此次调整后，蚂蚁集团董事会呈“2+2+4”结构：两名执行董事，分别为井贤栋（董事长）、倪行军；两名非执行董事/股东代表董事，分别为蔡崇信、程立；四名独立董事，分别为郝荃、黄益平、杨小蕾、史美伦。

其中，独立董事占比为50%，郝荃、杨小蕾、史美伦均为女性，女性董事占比超过1/3。

值得注意的是，今年以来，蚂蚁集团几位技术高管离职，包括蚂蚁集团原副总裁漆远、蚂蚁集团计算存储首席架构师何昌华。而两位资深CTO仍在蚂蚁集团董事会之列：蚂蚁集团首席技术官倪行军和阿里巴巴首席技术官程立。

此外，春华资本集团创始人胡祖六不再担任蚂蚁集团独立董事。据报道，未来蚂蚁集团还将进一步增加独立董事人数，逐步实现董事会中独立董事过半数。

