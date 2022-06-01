中国去年未成年人犯罪数量上升

时逢“六一”国际儿童节，中国最高人民检察院发布未成年人检察工作白皮书，其中显示，未成年人犯罪有所抬头。

据中新社报道，这反映在未成年人犯罪数量出现反弹。白皮书披露，2017年至2021年，检察机关受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人数分别为4万2413人、4万4901人、4万8275人、3万7681人、5万5379人，受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人数分别为5万9593人、5万8307人、6万1295人、5万4954人、7万3998人。2021年受理审查逮捕、受理审查起诉人数较2017年分别上升30.6%、24.2%。

分析检方受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人数居前五位的罪名，分别是盗窃罪、聚众斗殴罪、强奸罪、抢劫罪、寻衅滋事罪。五类犯罪人数占比超过三分之二。

白皮书还注意到，2019年至2021年，检察机关分别起诉未成年人涉嫌利用电信网络犯罪2130人、2932人、3555人，同比分别上升37.65%、21.25%。其中，未成年人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪明显上升。

值得警惕的还有未成年人犯罪呈现低龄化趋势。2021年，检察机关受理审查起诉14周岁至16周岁未成年犯罪嫌疑人数为8169人，占受理审查起诉未成年人犯罪总数的比例已达11.04%。

不过，过去五年间，未成年人涉嫌严重暴力犯罪占比稳中有降，未成年人毒品犯罪占比持续下降，校园欺凌和暴力犯罪数量继续下降。

未成年人重新犯罪率也有所下降，最高检认为这意味着对涉罪未成年人的教育挽救效果有所提升。

最高检多次强调“最大限度教育挽救涉罪未成年人”，对主观恶性不大、犯罪情节较轻，属于初犯、偶犯的未成年人，坚持少捕慎诉慎押。2021年，全国检察机关不批准逮捕2万7673人，不起诉2万2585人（含附条件不起诉考验期满后不起诉人数），附条件不起诉1万9783人。

进一步分析2017年至2021年检方对未成年犯罪嫌疑人的不捕率，分别为33.59%、34.13%、34.43%、39.1%、50.4%。换言之，去年的不捕人数首次超过批准逮捕人数。

与此同时，未成年人刑事案件羁押必要性审查、在押未成年人监管活动监督、未成年人社区矫正活动监督等，已在未成年人检察部门全面开展。

最高人民检察院党组书记、检察长张军说，今年10月，全国人大常委会将听取最高检未成年人检察工作专项报告。检察机关将以此为契机，更加自觉融入未成年人保护大格局，坚持依法能动履职，努力提升未成年人检察工作专业化水平。