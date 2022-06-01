王毅称中国没兴趣在南太岛国搞地缘争夺

中国国务委员兼外长王毅批评有人攻击抹黑中国同南太岛国的合作，强调中国没有兴趣搞地缘争夺，也从不构建所谓“势力范围”。

据中国外交部官网发布的新闻稿，王毅昨天（5月31日）同汤加外交大臣乌托伊卡马努会谈时说，中汤交往的一条重要经验是始终相互尊重、相互支持，在彼此面临困难挑战时互施援手。两国关系在关键时刻经受住了考验，友谊进一步得到升华。

王毅说，中国赞赏汤加坚定奉行一个中国政策，理解并支持汤维护自身主权、安全和发展利益，支持汤加快实现发展振兴并在地区和国际事务中发挥积极作用。中国愿深化双方政治互信，夯实两国关系根基，继续在国际上相互呼应，维护发展中国家正当权益。

根据中方新闻稿，乌托伊卡马努在会谈中说，中国是汤加长期重要的伙伴，中国的有力支持和帮助使汤加真切感受到中国的友好情谊，汤加同样坚持和平共处五项原则，将继续坚定奉行一个中国政策，继续同中方相互尊重、相互信任、相互支持，不断推进两国战略伙伴关系。

王毅强调，中国和南太岛国是相互了解、相互信任的好朋友。他批评说，近期一些人攻击抹黑中国同南太岛国的合作，声称中国将在岛国增加军事存在，“这完全是虚假信息。中国无意同谁竞争，更没有兴趣搞地缘争夺，也从不构建所谓‘势力范围’”。

他还说，中国支持的是国际关系民主化、多边主义和联合国核心地位，反对的是单边霸凌、殖民心态和对中小国家颐指气使。

中国近期传出将与10个南太平洋岛国签署安全协议，引发美国、澳大利亚、新西兰等国关注。澳洲新任外长黄英贤上周率先访问斐济，提出对中所安全协议的担忧，並指“本区域安全应由本区域决定。”

王毅5月30日在斐济出席第二次中国－太平洋岛国外长会议并与南太岛国外长举行会晤，但最终并未签署安全协议。