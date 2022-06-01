澳门博彩业下滑68% 赌场每天烧钱千万美元

澳门博彩业5月份继续下滑，收入同比下降68%，赌场每天都会烧掉大量现金。

据彭博社报道，澳门博彩监察协调局的数据显示，5月份幸运博彩毛收入下降至33.4亿澳门元（5.69亿新元），逊于分析师同比下滑64%的预估中值。相比之下，4月份为下滑68%，3月份下滑56%。

幸运博彩毛收入环比增长25%，但比2019年疫情爆发前的水平下降了约87%。

中国大陆是澳门最大客源地，由于实施了严格的防疫措施，澳门博彩业陷入不确定性。5月份，大陆严格限制了公民非必要的出境旅行，收紧了出入境证件的审批签发，还展开了打击跨境赌博的行动，进一步收紧了对涉嫌非法赌博人员的签证发放。

继3月份下降30%后，澳门4月份访客数量同比下降24%。澳门将于本月晚些时候公布5月份的数据。

随着博彩收入暴跌，澳门六大赌场运营商面临越来越大的流动性压力。据摩根士丹利和高盛集团估计，该行业一季度平均每天烧钱1200万美元（1646.6万新元）。

据独立资产研究公司Bernstein Research（伯恩斯坦研究机构）估计，在完全没有收入的最糟糕预测情境下，除了澳博控股以外，每家运营商都能生存一年到两年半的时间。Bernstein认为，澳博控股可能只能生存三个月，但该公司正在就可能的再融资展开磋商，可能为其再提供57亿港元（9.97亿新元）的流动性。

彭博行业研究的澳门博彩股指数5月份下跌8.6%，而香港基准的恒生指数上涨1.5%。