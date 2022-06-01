台湾新增两名婴儿死亡病例

台湾冠病疫情持续严峻，新增中重症和死亡病例仍处于高原期，今天（1日）死亡病例出现两名未满一岁的婴儿，都是家中猝死才确诊，其中一个月大男婴成年龄最小死亡病例。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报，台湾新增8万8247起本土确诊病例，中重症新增240例，122人染疫离世。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，新增122起死亡病例中，有67名男性和55名女性，年龄介于未满5岁至90岁以上，皆属重度感染个案、115人患有慢性病史、55人未接种疫苗。确诊日介于今年5月4日至5月30日，死亡日期介于5月15日至5月30日。

今天通报的死亡病例还包括两名婴儿，其中一人为台湾籍一个月大男婴、属早产儿，患有肺部疾病史，同住两名家人确诊。这名婴儿于5月24日发烧，25日早上家长发现婴儿昏迷、没有任何反应，出现缺氧、发紫等情形，警察陪同到医院采检后呈阳性，经过司法检验，诊断为感染冠病并呼吸衰竭，为家中死亡个案。

另外一起病例为印尼籍五个月大女婴，家长也是印尼籍，是由母亲友人、外籍人士负责照顾。这名婴儿于5月14日出现发烧到38度，并未就医，快筛阳性，隔天早上被发现昏迷、发紫，紧急送医，到院后已无生命跡象，经相验开立诊断书为确诊冠病并心肺衰竭死亡，为家中死亡个案。

重症方面，今天通报新增一起儿童重症，为九岁男童，无慢性病史，5月29日发高烧到39至40度。这名男童在家中进行快筛呈阳性后，到卫生所通报并开药治疗，返家后出现抽搐、意识变化等情形。男童被送到急诊后，医疗团队怀疑男童患有脑炎，在医疗团队开立瑞德西韦等药物，目前男童生命征象稳定。

指挥中心发言人庄人祥说，目前全台已至少有八个县市确诊率超过6％，疫情之后可能会往下走，但台中市、高雄市、台东县、彰化县确诊率仍小于6％，须观察是否还会继续上升。针对中南部疫情状况，指挥中心指挥官陈时中说，新北市和基隆市的染疫率大约在15％至16％，下降情况清楚，但全台湾可能将在高原中徘徊一阵子。