中国常驻联合国代表吁用多边主义解决防扩散问题

中国常驻联合国代表张军昨天（5月31日）说，防止核扩散问题是全球性挑战，应用真正的多边主义来解决防扩散问题。

据新华社报道，张军在当天举行的安理会第1540号决议全面审议公开会上呼吁，各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，重视彼此合理安全关切，消除扩散动因，致力于实现普遍安全、共同安全；要遵循联合国宪章宗旨和原则，强化以联合国为核心的集体安全机制，维护安理会权威，坚持通过对话协商以和平方式解决防扩散热点问题。

张军说，《不扩散核武器条约》是国际核裁军与核不扩散体系的基石，各国不能对其“合则用、不合则弃”，不能采取双重标准和选择性做法，应坚决抵制条约被侵蚀、掏空。

他批评有关国家不顾国际社会反对开展核潜艇合作，将武器级核材料引入亚太地区，违反条约目的和宗旨，造成严重核扩散风险。同时，各国应进一步增强《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》的普遍性，并以各项条约审议大会等为契机，确保其得到全面、有效、平衡执行。

张军强调，为了和平目的利用科技并开展国际合作，是国际法赋予各国不可剥夺的权利，并表示中国支持1540委员会制定合理工作计划，继续实质性推进决议全面审议工作，对各国执行决议情况进行客观评估，重视新兴科技带来的扩散挑战，就应对防扩散风险挑战提出切实可行的建议，进一步推进防扩散领域国际合作，提高援助活动成效，促进决议全面有效执行。