快手平台禁止未成年人直播充值打赏

中国快手平台今天（1日）发文禁止未成年人参与直播打赏，同时取消“PK惩罚”功能。

据中国新闻网报道，快手6月1日发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护》的公告称，明确禁止未成年人参与直播充值打赏消费行为，对恶意诱导未成年人充值消费的违规行为秉持“零容忍”的态度，对明知用户是未成年人，仍对其进行欺骗，诱导其进行充值打赏的主播或经纪机构，一经发现将从严从重处罚。

同时，快手也将严控未成年人从事主播，实施实名认证，防止未满16周岁的未成年人开通直播权限，16至18周岁的未成年人如需申请直播权限，应当征得监护人同意并向平台书面报备。同时，将严厉打击直播中利用“网红儿童”谋利，恶意营销炒作，博取关注的行为，一经发现将封禁账号。

快手直播还将取消“PK惩罚”功能，倡导理性交流，每晚8时至10时单个账号直播间“连麦PK”次数不得超过两次。快手直播将进一步加强互动环节管理，从严整治连麦PK环节的恶俗问题；从严整治利用PK恶意营销，制造不良导向影响青少年；全面清理利用评论弹幕等传播低俗、不良信息。对于违规主播，将根据违规情况给予关闭直播、封禁直播权限、帐号封禁等处罚，情节严重的将上报相关主管部门。

此外，快手将加强网络素养教育平台，通过持续治理专项打击、清理各类涉未成年群体的不良信息，及时处置违规账号，维护良好的社区氛围；同时，加强对主播和机构的正向引导和网络素养培训；搭建“青少年模式”的内容体系，开设服务孩子和家长的线上教育空间，提升未成年人和监护人的网络安全意识，与平台携手共建清朗网络空间。