香港迎来大陆游客潮 一个月超过前两年总和

香港正在迎来大陆游客的激增，香港国际机场5月份的抵港游客数量超过前两年的总和。

彭博社报道，根据最新官方数据，5月份有将近9000位大陆游客乘飞机抵达香港，而从2020年3月到今年4月，两年累计勉强超过6000人。以每日人数计算，从大陆和其他国家入境香港的中国公民自5月中旬开始转为净流入，扭转了之前的趋势。

抵港游客数量5月29日达到1056人，为2020年3月中旬以来最高数字——当时，香港对所有来自大中华区以外的游客实施14天强制隔离。隔离期现已缩短为7天。包括陆路入境的中国公民在内，5月份抵港游客总数超过了今年前四个月的总和。

不过，大陆游客的激增远不足以弥补疫情以来的游客锐减。根据香港旅游发展局，4月份抵港游客总数依然比疫情前下降99.9%。

虽然大陆人可能出于各种原因去香港，但彭博此前报道称，上海的封锁和北京的限制（近几天已大幅放宽）促使一些人离开大陆前往香港。尤其是那些拥有香港居留权的人，香港对他们从大陆返港豁免隔离。

彭博行业研究分析师Denise Wong认为，香港取消了很多国家的航班禁令，减少了已接种疫苗的香港居民的隔离天数要求，4月和5月还增加了隔离酒店供应，可能使得大家更容易飞往香港。

许多中国公民“想通过香港回到大陆”，香港立法会旅游界议员姚柏良说，“但我们不知道他们来香港的确切目的”。