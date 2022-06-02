【视频】四川雅安地震四死41伤 中国应急部启动三级响应

中国四川省雅安市芦山县昨天下午发生6.1级地震。据央视新闻消息，截至今早（2日）9时，地震共造成四人死亡，41人受伤。其中一人伤情危重。

据中国应急管理部消息，中国国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部已启动国家地震应急三级响应，并派出由中国地震局副局长带队的工作组赴现场指导处置。

根据中国应急部网站昨晚发布的通告，地震发生后，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部持续调度部署人员搜救、灾情核查、震情监测、群众安置和次生灾害防范等抗震救灾工作，调派国家综合性消防救援力量赶赴震区。

通告还说，四川省消防救援总队芦山县大队派出前突力量15人、3车已到达震中，四川消防救援、森林消防261人正在赶赴震中，已调派四川省内5支重型、13支轻型地震救援队1280人集结待命，做好随时出动准备。贵州、云南、重庆总队8支重型、23支轻型地震救援队2180人已做好跨区域增援准备。四川省地震局现场工作队已抵达灾区。



另据新华社报道，地震导致芦山县、宝兴县部分地区通讯不畅，经过紧急抢修，目前芦山县和宝兴县主干光缆全部恢复，其他中断光缆线路正在抢通中。

雅安市抗震救灾指挥部已调集应急救援、武警、消防、医疗、公安、民兵等救援力量4500余人，奔赴地震灾区开展人员搜救、伤员救治、道路抢通和群众转移安置等工作。

四川雅安昨天下午三分钟内发生两次地震，最大震级为6.1级，震源深度分别为17千米和18千米。雅安、成都、重庆、乐山、广安等地均有明显震感。