港媒：陈国基或出任港政务司司长

港媒披露，现任香港特首办公室主任陈国基可能将出任新一任特区政府的政务司司长。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港候任特首李家超早前访京除了接受中国国务院任命、会见中国国家主席习近平外，还与港澳办主任夏宝龙会面，就筹组下届政府班子交换意见。据悉，李家超昨天（1日）已开始筹组后续工作，约见现届政府中的司局长，邀请他们留任或出任新岗位。

针对外界最为关注的政务司司长人选，多名消息人士透露，陈国基在最后阶段胜出，最有可能出任。

现年63岁的陈国基出身香港入境处，曾调任至港府驻北京办事处，2011年晋升入境处处长，2017年出任特首办主任，负责与北京中央政府联系，同时负责政府政治工作，包括就政府政策游说立法会议员及政党。《香港国安法》实施后，陈国基更出任国家安全委员会秘书长，并因此遭到美国制裁。

消息人士称，陈国基深得中央政府信任，处事圆滑，与李家超也有良好合作关系，过去出任特首办期间涉猎的政策层面广阔，因此在这场政务司司长的争逐战中成功胜出。

据悉，陈国基早前曾私下向政界人士表示，自己有意退休，下届政府不会再见到他的名字，所以由他接掌政务司的行情一度转淡。但近日建制派圈子流传，中央有意挽留陈国基，为下届政府效力，并出任腾空的政务司司长。

政界本来盛传保安局局长邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫、李家超竞选办副主任谭志源是热门人选。有消息称，邓炳强或出任政务司副司长。政界人士分析，邓炳强的政治生涯应不止于局长，但由于之前邓炳强未主理过保安以外政策范畴，若先升政务司副司长，作为暖身及跳板，不失为折衷方案。

据报道，除了政务司司长外，现任财政司司长陈茂波及律政司司长郑若骅都将留任，连同陈国基，下届政府的三司人选大致敲定。财政司副司长则极可能会由现任发展局局长黄伟纶升任，而现任发展局常任秘书长宁汉豪将出任发展局局长。黄伟纶是陈茂波担任发展局局长时的常任秘书长，两人合作密切，政界消息透露，陈茂波也推荐了黄伟纶出任他的副手。

根据李家超的构想，财政司副司长将会专责统筹政府的土地房屋政策，带领“公营房屋项目行动工作组”及“土地房屋供应统筹组”，土地房屋政策是下届政府急切解决的重中之重难题。

报道称，发展局作为土地房屋政策的其中一个引擎，则会由宁汉豪执掌。宁汉豪在政务官系统以硬净能干著称，而且具有使命感，她若出任发展局局长，无论官场及政界都相信会做出成绩。黄伟纶与宁汉豪在发展局合作多年，加上陈茂波也曾做过发展局局长，在土地房屋政策上会形成一个强劲团队，解决这个中央非常关注的问题。

除了土地房屋外，防疫是中央另一个非常关心的问题。消息透露，香港大学深圳医院院长卢宠茂已敲定会接替陈肇始，出任改组后的医务卫生局局长。

消息人士指出，卢宠茂是医学界的权威，相信有能力驾驭整个公私营医疗系统。卢宠茂出任港大深圳医院期间，亲身经历过中国大陆尤其是深圳的抗疫过程，相信他可借鉴深圳的经验，帮助香港未来的抗疫工作，促成尽快达成与大陆通关。

局长人事调动层面，据传公务员事务局局长聂德权或再次“平调”，接替卸任的罗致光，执掌劳工及福利局；环境局局长黄锦星则传将离开新一任港府，由环保界人士接任局长职务。