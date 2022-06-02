湖南长沙早餐店爆炸据报由液化气罐泄漏引发

据湖南长沙市官方权威人士消息，长沙市长沙县星沙街道一早餐店昨天发生火灾并引发燃爆，事故原因为液化石油气罐泄漏导致空间丙烷浓度过高引发爆炸。长沙市将部署对全市范围内餐饮门店规范燃气使用专项行动。

根据上游新闻报道，据长沙市“长沙县融媒体中心”通报，长沙县星沙街道一早餐店昨天下午6时30分左右发生火灾并引发燃爆事故，消防、公安、卫健、应急等部门第一时间赶赴现场处置。经初步了解，目前事故造成一人死亡，13人受伤，伤者已紧急送医院救治。

据长沙市消防救援支队公众号“长沙消防”消息，事故中的死者是年仅22岁的长沙市消防救援支队星沙站消防员龙耀瑾。此外，13名伤者主要为消防员，他们有的身负重伤或轻伤，部分消防员已出院。

据了解，发生爆炸的早餐店系长沙一家连锁餐饮店，位于长沙县幸福里润城小区。多段现场视频显示，爆炸发生在小区底楼商铺，门面前后被贯穿，现场有消防员受伤。爆炸还击穿了地下室楼板，多台车辆受损，门店前后均散布有爆炸碎片，周边门店亦有受损。

从现场看，事发地附近各个出入口已拉起警戒线，官方对现场周边居民进行了疏散。

针对此次燃爆事故中消防人员的详细伤治信息，媒体昨晚致电长沙消防救援支队相关负责人，电话未接听，去短信截止发稿未获回复。