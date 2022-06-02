港媒：“战地记者”吕岩松出任新华社总编辑

据港媒《星岛日报》消息，有“战地记者”之称的中央宣传部副部长吕岩松出任新华社总编辑，晋升为正部级，与不久前升任新华社社长的傅华联手执掌国家通讯社。

报道说，新华社第一视点昨天刊登《总书记挂念的“关键小事”——孩子们的午饭》的文章，底部显示“总策划：傅华 吕岩松”字样，间接证实吕岩松已调任新华社，与傅华拍档。

公开资料显示，现年55岁的吕岩松是黑龙江人，从北京大学毕业后进入《人民日报》社工作，长期从事国际新闻报道，担任过驻俄罗斯记者。

1998年2月，科索沃危机爆发，他是第一个被特许去战地采访的中国记者，担任《人民日报》社驻南斯拉夫记者站首席记者。

1999年5月8日，以美国为首的北约导弹击中中国驻南联盟大使馆。当时住在大使馆的吕岩松和妻子逃出来，成为使馆唯一幸存的中国记者，另三位中国记者邵云环、许杏虎、朱颖在爆炸中牺牲。大使馆遭袭15分钟后，吕岩松第一个将此消息传回国内。

吕岩松当时还为中国官媒《环球时报》口述了一篇题为《我亲历中国使馆被炸》的稿子，详细描述了中国使馆被炸的经过，并发回八张现场照片。

吕岩松随后被中宣部、人事部联合授予“优秀新闻工作者”称号，获南联盟总统米洛舍维奇颁发“南斯拉夫之星勋章”，并且荣获中国十大杰出青年，全国先进工作者等荣誉。他后来担任驻俄罗斯记者站首席记者，2008年出任《人民日报》社国际部主任，2016年升任副总编辑，2019年空降山西担任宣传部长，去年返京担任中宣部副部长。

