美官员证实台美21世纪贸易倡议6月下旬启动谈判

美国官员周三（1日）证实，美国和台湾将于6月下旬就“台美21世纪贸易倡议”在华府举行会谈，以深化美台经贸关系。

综合路透社和《纽约时报》报道，两名美国政府高级官员在电话简报中告诉记者，华盛顿和台北将在未来几周内为计划中的“台美21世纪贸易倡议”迅速制定路线图，随后将于6月下旬在华盛顿举行会谈。

其中一名官员说，这项倡议的目的是“达成一项具有高标准承诺的协议，创造具包容性和可持久的繁荣”，涉及的议题包括海关便利化、打击腐败、数字贸易的共同标准、劳工权利、高环境标准等。官员还称，美国将与台湾合作消除国际供应链存在的强迫劳动，并制定因应国营事业非市场作为的条款。

报道称，这项贸易倡议在许多层面上与美国总统拜登早前宣布的印太经济框架（IPEF）相似，即使美国国会多名议员曾呼吁美国将台湾纳入框架，但当时美国并没有将台湾纳入IPEF的创始成员国。

美国官员说，谈判将采取双轨方式进行，由美国贸易代表署（USTR）处理贸易议题；美国商务部则牵头技术与投资议题的谈判，包括协调出口管制及保全半导体供应链的措施。

这名美国官员补充道，这项协议与IPEF一样，不牵涉市场准入要求或降低关税的议题，因此双方达成的任何协议不需要得到国会的批准，但相关官员会持续就此事与国会咨商；美国政府认为美台经济合作能涵盖许多领域，不排除未来有任何可能性。

另一名美国官员称，这项新倡议强调了美国对印太地区的承诺，尤其是在经济方面。

报道也提到，鉴于台湾的争议地位，台美还将以美国在台协会（AIT）与台湾驻美代表处名义进行非正式会面。

针对这项倡议的宣布，台湾总统蔡英文昨天在面簿上说，期望透过这项倡议，以具体方式，深化台美的贸易关系。在倡议启动之后，未来台美双方将开始进行谈判，目标是双方达成高标准且具经济意义的贸易协定。

台湾外交部也称，透过这项协议，台美可望发展出更全面、实质且领先的经贸伙伴关系，有助于台湾与全球经济的连结，深化台美未来在印太区域的经贸合作，同时台湾还将持续推动相关经贸倡议及继续争取参与IPEF。

《纽约时报》报道称，美台加强贸易与科技连结，意在挑战中国大陆的贸易作为、对抗北京在亚太地区的影响力，可能引发北京不满。自美国总统拜登5月23日在日本称愿军事介入保卫台湾后，中美紧张关系就持续升温。北京近期不断警告华盛顿若持续打“台湾牌”，将把局势带到更危险境地，解放军还在一个半月内四次派出军机在台湾周边空域巡航以示警告，强调这是针对“美台勾连”采取的必要行动。