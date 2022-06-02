台总统府：总统府染疫率14.7％非三分之一

台湾总统府发言人张惇涵昨天（1日）说，自今年年初以来至5月31日，台湾总统府染疫人数占所有单位总人数的14.7％，而非台中市长卢秀燕所称的三分之一。

据台湾《联合报》报道，卢秀燕早前在市议会回答质询时说，总统府的染疫情形比台中市政府严重，称总统府450名人员有140人确诊，占三分之一。但张惇涵昨天透过面簿帖文说，包括总统府、国安会、外包厂商、宪兵营、警卫室，总计确诊人数为171人，仅占所有单位总人数1162人约14.7%。

张惇涵说，总统府若有疫情状况，都会向各界公开报告，目的很简单，就是“公开透明”，而不是消息被曝光才说明。希望透过总统府作为，让社会各界了解，如何依照不同阶段防疫指引，采取相对应措施；面对疫情，保持戒慎而不恐惧。

他说，包括日前总统蔡英文因为家人确诊而隔离，或者年初时，副总统赖清德出访友邦洪都拉斯返台后的隔离，总统、副总统于隔离期间的健康状况，及总统府各单位的染疫状况等，总统府都会对外说明。

张惇涵认为，或许幕僚提供给卢秀燕的数据，分母只计算了总统府一个单位的人数，而没把其他单位列入；不过，实情确实并非卢秀燕所称的三分之一染疫。 他说，刻意炒作确诊人数绝非防疫重点，而是掌握疫情状况、关心员工需求、精进防疫措施、维持运作正常。

他说，敌人是病毒，不是彼此。没有违反防疫规定，但却确诊的人，其实不需要道歉，也不应该被投以异样眼光。因为每个人都有生病或身体不舒服的时候，这时候需要的是温暖的关心。最重要的是中央地方要互相合作、互相补位，同事朋友之间互相关怀、互相协助。