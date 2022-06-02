中国第三艘航母据报明天端午下水

上海江南造船厂据报正准备让中国第三艘航母003下水，消息人士称，时间就在明天的端午节。

综合香港《南华早报》、台湾中时新闻网和香港《明报》报道，中国海事局上周五公告称，长兴岛江南造船厂要求清空3号和4号船坞的泊位，以利作业。公告说，作业将从周一凌晨5时30分持续到下午4时，而涉及相关作业的，有五个平台，三艘拖船和两艘救难船。

此外，上海江南造船厂所在地崇明海事局上周五也发出通告，从5月30日起为“新船下水”管制3、4号船坞海域，作业拖带船只达十余艘，被外界视为是003航母下水做准备。按照中国以由北到南沿海省分为航母命名的原则，003航母或名为“江苏”。



报道引述台湾海军前舰长、军事专家吕礼诗说，最新的卫星图像显示，庞大的船段挡住了003型航母，好让往来商船看不到打造进度。而要让003型航母下水，就必须移开那船段。此外，他也认为，003型航母下水，意味着干船坞的打造作业已完成，接下来将进行海试，并根据相关测试，进行舣装作业。

报道还引述熟知中国大陆航母计划的军方消息人士在提及军舰部署的基本要求时说，003型航母将在端午节当天下水，证实了此前自媒体上流传的消息。消息人士还说，新航母可能需要好几年的时间，才能发挥初始战力，需要尽快进行海试。

原本广泛预料，003型航母会在4月23日中国海军建军73周年时下水，但由于上海冠病疫情影响，造成计划拖延。解放军消息人士说，江南造船厂为了在上海冠病封城后赶进度，动员了近4000人。消息人士还说，江南造船厂能提前恢复作业，是由于在封闭式的管理系统下，所有的作业人员都不准外出。根据此前报道，所有作业人员在返回工作岗位前，都必须出示至少前一周的PCR阴性检测结果。

据报道，003型航母有平顶飞行甲板，将如同世界最先进的航母般，拥有电磁弹射器，这也是003航母吸引外界广泛关注的亮点之一。助力舰载机起飞、缩短滑跑距离的弹射器装置，一直以来都是航母研发建造的核心模块与技术难点。作为“001”、“002”代的辽宁号和山东号航母，两者的舰机发射系统是依靠滑跃式的甲板，而不是目前被他国广泛使用的蒸汽弹射器，这带来浪费燃料、削弱战斗机有效载荷等诸多缺陷。而造价昂贵、占据空间和浪费淡水的蒸气弹射器也并非未来发展趋势。

美国、中国竞相研发的类似磁浮列车原理的新式电磁弹射器，因能有效降低维护成本、提升航母自动化程度、减少对飞机的结构伤害等，而取代蒸汽弹射器成为最新的技术范式。

目前被认为采用电磁弹射系统的航母，在全球只有两艘。一是正于大西洋海域密集训练的美国福特号，二是中国的003航母。美军已在电磁弹射的研发上遇到诸多技术困境，福特号甚至因此延迟完工下水，003航母的电磁弹射状况因此备受外界关注。