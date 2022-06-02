中国调增8000亿元人民币信贷额度支持基建

中国调增政策性银行8000亿元人民币（约1643亿新元）信贷额度，以支持基础设施建设，提振受到防疫封控冲击的经济。

据彭博社报道，中国国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议宣布了上述举措，这将为今年基建项目中的很大一部分提供资金。彭博经济研究估计，中国2021年的基础设施支出达到23万亿元人民币。大型政策性银行包括中国国家开发银行等。

自官方数据显示4月经济活动下滑、失业率大幅上升以来，中国政府频频要求加快落实稳增长政策。高频指标显示5月份下滑还在延续，这导致李克强上周警告称，二季度同比面临下滑风险。

野村国际经济学家陆挺等对此并不感到意外。他们在报告中表示，这次调增的8000亿元信贷额度将帮助中国在信贷需求疲弱的环境中支持基建投资。报告称，由于最新的疫情和土地销售收入下滑，为实现增长目标，中国大约面临高达6万亿元的资金缺口，而此次调增仅仅是用于填补这个缺口。

报告分析，这笔额度接近2021年政策银行新增的1.65万亿元新增信贷的一半，约为2021年基建领域新增中长期贷款的21%。

中国三家政策性银行的资金主要来源于债券发行和央行贷款。虽然国常会上并未透露政策银行将如何提供这些信贷额度，陆挺认为由于市场利率低，如果政策银行从市场筹集这笔资金，不会造成挤出效应。

中国今年出台的金融支持措施大多面向企业而非居民部门。国务院周三会议重申要求落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。国务院还表示，对当前部分群众就业和收入受到影响，要有针对性加大帮扶。

彭博社的报道称，中国冠病病例数近几周已出现下降，上海因此开始放松防疫封控。不过，严格的清零政策意味着消费可能仍将低迷。政府正试图通过基础设施投资来促进经济增长，而依然不愿刺激房地产行业。

“更多的刺激应该也会支持经济，但其对GDP增长的提振作用有多大仍将取决于中国将来如何管控疫情，”丹斯克银行中国经济学家Allan von Mehren在报告中表示，“到目前为止，上海封控是个异常情况，但至少我们应当预计会有更多的疫情爆发，需要采取一定程度的限制措施。”