美国拟6月21日对新疆商品实施禁令

美国海关官员周三（1日）证实，美国政府已准备好于6月21日对来自新疆的商品实施禁令，如要获得禁令豁免须提供充分证据证明相关商品不涉及强迫劳动。

据路透社报道，美国海关和边境管理局（CBP）负责《防止强迫维吾尔人劳动法》工作组代理执行主任穆内顿（Elva Muneton）在网络研讨会上说，“虽然我们正处于非常紧迫的时间表，但我们有充足资源，也已准备好有效执行于6月21日实施的维吾尔族法案，对新疆商品实施禁令”。

她解释道，在禁令下，美国进口商可选择将被禁货物重新出口到原产国，任何对禁令的豁免必须由CBP专员批准并向国会报告。

但她续称，要对原本“强迫劳动”的推定进行反驳并获得禁令豁免，原出口国需要提供文件、明确和令人信服的证据，证明进口产品的供应链没有涉及强迫劳动。CBP还将能够在欺诈的情况下对进口商进行处罚。

美国总统拜登去年12月签署了《防止强迫维吾尔人劳动法》（UFLPA），禁止可能受到新疆人权侵害影响的商品进入美国市场。

这项法律包含了一个“可反驳的推定”，即推定所有新疆商品都涉及强迫劳动，中国政府在新疆为维吾尔人和其他穆斯林族群设立拘留营，除非能够证明相关商品没有涉及强迫劳动，否则禁止进入美国市场。

美国政府称中国正对维吾尔族穆斯林实施种族灭绝，但中国政府强调涉疆问题并非人权问题，而是维护国家主权、安全和领土完整的问题，称中国依法打击暴恐活动，维护各族人民生命财产安全。

美国政府也多次质疑联合国人权高专巴切莱特访疆行程受到中方的“限制和操控”，导致巴切莱特无法全面了解中国真实人权状况，并说巴切莱特在受限制情况下访华是一个“错误”。