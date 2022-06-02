李克强主持国常会：加快稳经济政策落地生效

中国清零政策给经济带来巨大挑战和不确定性，中国国务院总理李克强昨天（1日）主持召开国务院常务会议，重申要部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。

据新华社报道，国常会针对稳经济政策后续规划指出，首现要对政策再做全面筛查、细化实化、让市场主体和民众“应知尽知、应享尽享”。

会议提到，对金融支持基础建设，要调增政策性银行8000亿元（人民币，下同，1642亿新元）信贷额度；新增1400多亿元留抵退税，要在7月基本到位；建立重点专案清单对接机制；对符合条件的失业农民工，无论是否参加失业保险，都要发放临时补助或救助，并明确发放主体。

会议还说，将对汽车央企发放的900亿元商用货车贷款延期还本付息，要引导企业透过网上公告、手机简讯等告知办理方式。

此外，要坚持用改革举措、市场化办法解难题，深化“放管服”改革；对复工达产要强化重点企业“点对点”帮扶；对投资项目，各地各相关部门要推动尽快开工；确保夏收农机免费顺畅通行；落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。

会议还提到，要有针对性加大政策帮扶，把基本民生底线兜住兜牢。确保养老金按时足额发放，今年提高标准增发的退休人员基本养老金7月底前要发放到位；加大低保等救助力度，重点摸排失业和灵活就业人员，对困难人员及时救助或纳入低保；保持医保报销比例和药品品种稳定，发挥好基本医保、大病保险、医疗救助三重综合保障作用，给予临时参保资助。

最后是强化落实督促，国务院派赴12省的督查组要尽快形成报告，对政策落实中的问题予以通报。