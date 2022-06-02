山西省公安厅原副厅长雷党辰被开除党籍

据山西省纪委监委消息，经山西省委批准，山西省纪委监委对省公安厅原党委委员、副厅长雷党辰严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予雷党辰开除党籍处分。

根据央视新闻报道，通报指出，雷党辰丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；违背组织原则，利用职权为他人谋取人事利益；违规从事营利活动，通过投资入股获得巨额利益；贪婪妄为，利用职务便利为他人在火工品审批、业务承揽、职务提拔等方面谋取利益，索取或非法收受巨额财物。

通报还说，雷党辰严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究并报山西省委批准，决定给予雷党辰开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年68岁的雷党辰是山西平遥人，本科学历，1984年11月加入中国共产党，1970年6月参加工作。

雷党辰历任太原市公安局北城分局副局长、局长，尖草坪分局党委书记、局长；长治市公安局党委副书记、副局长，党委书记、局长；晋中市公安局党委书记、局长；山西省公安厅党委委员、副厅长。2014年8月，退休。

去年12月，雷党辰涉嫌严重违纪违法，接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。