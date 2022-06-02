朱立伦启程访美 强调国民党亲美路线从未改变

台湾在野国民党主席朱立伦今天（2日）早上启程赴美访问，他行前受访时说，国民党亲美路线从未改变，他此行是再次确认跟美国坚定民主自由的立场。

综合中广新闻网和中央社报道，朱立伦说，此行最重要的目的，是宣示国民党重返华府、重返美国，国民党驻美代表处揭牌启用，是让美国朋友知道随时都能在华府找得到国民党，也听得到国民党的声音。

朱立伦说，此行也会拜访一些老朋友、美国行政部门、智库、学界，也跟美国四大城市的侨界、党员见面，共同努力团结，希望年底能一起努力胜选。

针对此次拜访美国官员的层级，朱立伦说，已跟美方达成共识、相互尊重，该见的朋友都会见到，讨论议题也将聚焦印太地区、两岸之间、台美合作等。

针对民进党认为朱立伦此行是为了弥补过去反美猪、反美路线，要修补与美国关系，朱立伦说，国民党亲美路线从未改变，并批评民进党长期以来利用一党声音、偏颇的意见，在美国制造谣言破坏国民党的形象，作为民主社会不该如此，国民党同样尊重民进党在美国的一切工作，也请民进党尊重台湾最大在野党在美国的工作。

朱立伦续称，国民党驻美代表处跟民进党驻美代表处，以及台湾官方的驻美代表处，应该同心协力为了台海安全、两岸和平、世界共同关心的议题，以及台美经贸议题，一起努力打拼。

他还提到，他曾以县市长身份，或是在县市长卸任后赴美访问，这次以党主席身份访问，都分别有不同的角色，而总统候选人又是另一回事，那是未来国民党提出候选人或民进党提出候选人后，与美方的接触，而这次是政党外交。

朱立伦此行将先到旧金山，访问美国史丹佛大学胡佛研究所，以及出席侨宴，随后搭乘夜班飞机到华盛顿特区，3日至8日将在布鲁金斯学会发表公开演说，8日替国民党驻美代表处揭牌，9日至纽约与美国外交政策全国委员会（NCAFP）、外交关系协会（CFR）交流，10日再到洛杉矶与侨胞会面。