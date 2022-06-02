许智峰弃保潜逃 藐视法庭罪成立

香港前民主党立法会议员许智峰前年宣布流亡海外，未按原定保释条件出庭应讯，香港高等法院今天裁定许智峰藐视法庭罪成，将择日宣判。

根据《星岛日报》报道，香港律政司指控许智峰提供错误信息，误导警方相信他完成外访后会返港受审，也没有按原定保释条件出庭应讯，事后加控其四项藐视法庭罪。

香港法官今天在高等法院裁定许智峰藐视法庭罪成，并指他与丹麦政客编造虚假的外访行程及邀请函，明知其法庭聆讯的详情也故意缺席，属有计划犯案。法官对此案将择日宣判。

许智峰2020年底经丹麦逃往英国后，又于去年3月9日凌晨在社交媒体上透露，“已转战澳大利亚，继续国际战线工作之旅”。

许智峰在香港身负多项控罪。2020年11月30日，许智峰到丹麦出席一项气候变化会议，妻儿父母也随后离港，引发他可能弃保潜逃、滞留丹麦寻求庇护的猜想。同年12月2日，他在面簿发文宣布，已经结束在丹麦的“访问行程”，正式流亡；他随后落脚英国。

针对许智峰弃保潜逃，香港特区政府保安局当时表示，每个人应该为自己的行为负责，包括承担法律责任。港府强烈谴责任何弃保潜逃、逃避法律责任的行为，绝不纵容任何罪犯企图逃避法律责任，相关部门会按实际情况依法跟进，将弃保潜逃的疑犯缉拿归案。

