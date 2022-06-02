温儒敏回应教材质疑：选课文层层把关 无所谓“夹带私货”

针对近日网上有关“人教版教材某主编夹带私货将自己的文章塞进语文课本”传言，中国教育部统编中小学语文教科书总主编、北京大学中文系教授温儒敏昨天通过其个人微博回应称，为教材选课文经过层层把关，二三十轮审查，不可能一个人说了算，无所谓“夹带私货”。

根据澎湃新闻报道，人教版小学数学教材插图最近引发社会巨大关注，“童话大王”郑渊洁对此在其个人微博上发表了看法。他说，“不止插画有改进空间。不止数学课本有改进空间。比如人教版教材有某主编夹带私货将自己的文章塞进语文课本，吃相太难看。编写教科书这样关系到民族未来的大事应该由德才兼备的专家完成，同时在出版前通过公示社会面征求各方意见。”

温儒敏昨天中午发微博回应说，“网上爆炒人教版数学教材插图事件，又有人试图把火烧到统编本语文教材，说语文教材主编曹文轩‘夹带私货’，把自己作品收进教材，‘既当运动员，又当裁判’。我就不能不澄清一些事实了。”

温儒敏说，有人故意把数学教材这把火烧到统编语文，是毫无根据，别有用心的。曹文轩是小学分册的四个主编之一，四年级下册收有曹文轩的《芦花鞋》，是他的儿童中篇小说《青铜葵花》其中一节。收这篇作品，是编写组的集体决定，并非曹文轩主动提出。选收理由是，这篇写乡村少年艰难成长的小说很励志，文字优美，适合放在中高年级语文教材中给学生学习。而且这是篇老课文，统编之前的语文教材就收了，并非曹文轩当了语文教材分册主编才收的，更无所谓“夹带私货”。他强调，语文教材中课文的选择经过多方层层把关、二三十轮审查，不可能一个人说了算。

温儒敏还表示，教材中保留《青铜葵花》一文，也因为文学评论界对《青铜葵花》有很高评价——该文得过中宣部“五个一工程奖”、“国家图书奖”和“全国优秀儿童文学奖”。另一部小说《草房子》也得过“国家图书奖”，并入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

“早在曹文轩担任统编本分主编之前，他的《青铜葵花》和《草房子》就已经畅销百万册，并作为国家向世界介绍中国的作品，翻译成多种文字。如果对所选这篇课文有意见，完全可以讨论和批评。但我认为那种脱离作品语境摘抄一些句段，或者从其他书中移花接木，上纲上线的做法，对作家和读者都是不负责任。”温儒敏说。

他还强调，语文、历史、思想政治三科统编教材是国家事权，其主编与分册主编人选由教育部和中央相关部门从全国遴选，编写组包括作家、诗人、不同专业学者、特级教师和资深编审，还包括统编前几个不同版本教材的主编，这也是教育部审定的，并非人教社所能决定。“有些流言所谓教材编写受利益驱动，拉帮结派，也只是想象而已。”

“教材是公共知识产品，牵涉到立德树人，非常重要，广大群众高度关注，多有批评，完全可以理解。我们作为编者应真心诚意听取各种批评意见，又努力做到头脑清醒，不被网络戾气所裹挟，不断完善教材。”温儒敏在微博中写道。

据了解，中国教育部统编中小学语文教科书总主编为温儒敏，其中统编小学语文教材的主编为陈先云（执行）、曹文轩、崔峦、李吉林。其中，曹文轩是作家、北京大学教授。