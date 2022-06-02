中国多地倡导端午节就地过节

鉴于中国一些地方冠病疫情尚未完全稳定，北京、西安等多地政府倡导市民端午节期间就地过节，减少人员流动。

据中国新闻网报道，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰5月31日在发布会上呼吁，近期非必要不出京，不去中高风险地区和有疫情发生的地区，倡导就地过节，减少人员流动，简约生活，不聚餐聚会。

西安5月29日也发布通告，倡导就地过“端午”，不前往14天内有新增本土冠病感染者的县和陆路边境口岸所在县。机关企事业单位人员原则上不离市，确需离市的，严格审批管理。省外人员、14天内有病例地区、疫情高流行地区确需来返我市人员，须提前三天向目的地所在社区等住宿场所报备。

另外，青海、河南也发布类似通告，提倡就地过节。中国文化和旅游部近日也发布端午节假期出游提示，提醒游客出游前，应关注疫情动态和中高风险地区变化情况，不前往中高风险地区旅游。出现感冒、发热等症状时，应停止游览并及时就医。

但随着一些地方疫情防控形势趋向稳定，近日一些省份陆续宣布恢复跨省游，包括吉林、广西、浙江、福建、湖南等。其中，吉林文旅厅5月31日指出，鉴于目前吉林省全域均为低风险地区，即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

浙江也鼓励省内无社会面本土疫情的设区市之间开展跨市游，还明确人员自由流动的基本要求，各地不得层层加码，不得简单以疫情为由限制出行、人为设置跨市游障碍。

中国文旅部上月31日发布《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，明确对出现中高风险地区的县（市、区、旗）和直辖市的区（县），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。这是首次将跨省游“熔断”政策的行政单位从省（区、市），调整为县（市、区、旗），以及直辖市的区（县）。

一位不愿具名的旅游专家说，跨省游“熔断”机制精准到县，这项政策会很大程度提振行业信心，而且给正在处于巨大困境中的旅行社行业注入了一针强心剂，也为旅游市场的流动性注入了活力，会刺激出游的意愿，对客流的恢复有一定促进作用。