上海跨省旅游熔断机制范围调整到区级

鉴于上海冠病疫情形势趋向稳定，上海市文旅局发布最新通知，明确将实施跨省旅游“熔断”范围调整到区级。

据中国新闻网报道，上海市文旅局昨晚（1日）向各区文化和旅游局，各家旅行社和在线旅游企业发出最新通知，强调上海在加强疫情防控的前提下，将更科学精准实施跨省旅游“熔断”机制。

具体措施包括上海市各区出现中高风险地区的，应立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待辖区内全域为低风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

上海市旅行社及在线旅游企业要密切关注疫情动态，及时调整旅游产品和团队行程。不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。

上海市各区文化和旅游局要认识做好疫情防控工作的重要性，指导督促旅行社及在线旅游企业严格执行《上海市旅行社冠病疫情防控工作指南(2022年第一版)》，压实企业主体责任，强化关键环节管理，扎实做好疫情防控工作；要加强对旅行社及在线旅游企业疫情防控措施落实情况的督导检查，严肃查处违法违规经营活动。

中国文化和旅游部上月31日发布《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，明确更加科学精准实施跨省旅游“熔断”机制，对出现中高风险地区的县（市、区、旗）和直辖市的区（县），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 待无中高风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。