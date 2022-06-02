花样年称已进入债务重组方案实质性沟通阶段

正在进行债务重组的中国房企花样年发布消息称，目前公司已进入债务重组方案的实质性沟通阶段，且今年已有30个项目已复工。

据澎湃新闻报道，花样年今天（2日）发布声明称，在债务重组方面，花样年持续与主要美元债权人积极沟通，已进入重组方案的实质性沟通阶段，并在4月引入潜在战投粤民投另类后，协同粤民投另类与主要美元债权人进行深度沟通，积极探讨投资人进入、债务重组的多种可能。

在复工复产方面，花样年称，截至5月底，花样年今年应复工的34个项目中，有30个项目已复工，整体复工率高达88%，剩余项目目前已有明确复工计划和相应复工措施，预计将在6月底全部复工，今年1月至5月总计交付近3000户。

此前，花样年控股宣布，已和粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司（以下简称粤民投另类）签订了协议。

根据协议，粤民投另类将在多个方面为花样年集团提供协助，包括但不限于检讨花样年集团的财务状况，以制定方案增强花样年集团的资产价值，进一步保障其利益相关方的权益；促进有效落实全面债务重组计划，包括将其自身或其指定人士定位为花样年集团债务重组的可能战略投资者；利用其于债务重组的专长，促进与花样年集团债权人的沟通；及协助花样年集团制定可能出售花样年集团资产的计划，包括策略规划及交易架构。

5月30日，花样年控股接到了Flower SPV 4 Limited针对公司就未偿还贷款融资约1.49亿美元向开曼群岛大法院提呈日期为2022年5月24日的清盘呈请。

花样年控股称，公司已获法律顾问告知，若公司最终因呈请而清盘，根据开曼群岛公司法（2022年修订版）第99条，清盘开始日期后就公司直接拥有的财产作出的任何产权处置，包括公司附属公司拥有的财产，公司的任何股份转让或公司股东地位的任何变更将属无效。

花样年控股表示，公司将极力反对呈请，并将采取一切必要行动保障法律权利。鉴于呈请，公司将向大法院申请认可令。花样年控股称，在未获得授出认可令但清盘令未被驳回或永久中止的情况下，在开始日期或之后的所有股份转让将无效。

花样年因未能在4月1日前刊发2021年度全年业绩，公司股票已经自4月1日上午9时正起暂停买卖，有待刊发截至2021年12月31日止的全年业绩。截至目前仍未披露其2021年经审核的全年业绩公告。