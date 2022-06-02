中国驻日大使：日方不应在日美同盟一条道上走到黑

中国驻日本大使孔铉佑呼吁日本保持战略自主，“不应在日美同盟一条道上走到黑”。

据新华社报道，孔铉佑昨天（1日）应邀出席日本对华友好团体日中协会交流大会，发表题为“纪念邦交正常化50周年、思考和平与发展时代主题”的演讲。

孔铉佑说，他经常提醒日本朋友，对美关系不是日本外交的全部，日方不应在日美同盟一条道上走到黑，也不应只在少数“伙伴”国家身上下功夫。希望日方保持战略自主，展现远见和智慧，尤其是平衡处理好对华、对美关系，积极改善发展同周边邻国关系，拥抱亚洲大家庭。

孔铉佑说，亚洲是地区国家共同的安身立命之所、发展繁荣之基。面对团结还是分裂、合作还是对抗的历史抉择，绝大多数国家不愿在中美之间选边站队，主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。日本身兼中国近邻、美国盟友、亚洲一员的多重身份，日本何去何从受到亚洲国家和国际社会关注。

孔铉佑说，上世纪七八十年代，日本虽然是美国盟友，丝毫没有妨碍其同中国缔结和平友好条约，将中日关系提升至新的高度，日本与东南亚国家间的“亚洲外交”同样搞得有声有色并受到地区国家信任。这或许可以对现在的日本政府有所启发，对华、对美、对亚洲其他国家外交并非矛盾对立，完全可以平衡兼顾。

孔铉佑说，如果把视野和格局打开，跳出矛盾分歧，站在地区和世界全局的高度，就会发现中日之间存在广泛的共同利益和共同关切，无论是推动世界经济复苏、促进区域开放融合、解决地区热点问题，还是应对各种全球性课题，双方能做的、该做的事情很多，合作的紧迫性非常强。希望日本与中方一道，认真回应地区国家期待，在地区和国际多边事务中加强沟通、协调与合作，传播更多正能量。