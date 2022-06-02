上海常态化核酸检测 排队久、乱加码等问题丛生

上海昨天正式解封后，正逐步推进常态化核酸检测，但不少市民仍面临排队久、出结果慢、检测点乱加码等问题，对复工复产造成一定影响。

综合澎湃新闻和“新民晚报”微信公众号报道，为保障公共交通搭乘和出入小区便捷，上海市民必须持有72小时内的有效核酸检测报告，因此全市多个检测点排起长队。不少市民需要等待一个小时才能排到，最长的则排了三个小时。有工作人员还对前来询问的市民进行劝返，劝请选择另一个时间再来做。

除了排队等待检测时间久，等待核酸结果出炉的时间过长也引来市民批评。有市民反映，近日的核酸检测结果在等待15小时后还未出。还有市民反映，核酸采样后等了18个小时才等到结果。

也有市民反映，下午到小区附近的核酸采样点做核酸检测，排了一个半小时后，眼看就要轮到，但也临近核酸采样亭的下班时间。工作人员告知“下班了”，便要暂停采样；由于常态化核酸采样亭迎来大客流，也有市民反映好不容易排到但被告知试管用完了，等工作人员送来试管，又过了半小时。

对此，有市民建议，临近采样点下班，应当派出工作人员在队尾拦截，对市民作出解释；而只要在队列中，就应当视为等候有效。

图为上海餐厅工作人员在排队等待进行核酸检测。（路透社）

为了查看每个检测点位的队伍情况或开放时间，一些市民会使用随申办微信小程序。但有人反映程序显示的“忙闲”标志与实际情况不符，有市民称一处显示为“空闲”的点位，却排了一小时还没有轮到，而在这一小时期间，点位仍显示“空闲”；另外，有市民称随申办“核酸采样点”显示的开放时间与实际时间不匹配，让他白跑一趟。

市民认为这种情况非常容易造成上班迟到，对复工复产造成一定影响，因此随申办微信小程序提供的检测点信息应更准确，检测点开放时间也应更合理。也有人建议在每个点位后设置“意见反馈”按钮，或者在核酸采样亭张贴意见收集二维码，供市民提建议和意见，并根据实际情况进一步调整。

此外，前往核酸检测点须携带什么证件、做哪些准备，也成了不少人的疑惑。有民众称自己因没有持有核酸阴性证明无法做核酸，另外也有一些没有及时做核酸检测而被赋黄码的民众也被核酸采样点要求到医院做核酸。对此，上海市防控办辟谣称，上海没有核酸报告超过一定时限就不能前往核酸检测点检测的规定，因此若有核酸检测点存在相关情况，极有可能是相关检测点擅自加码。

在检测点进行核酸检测工作人员的专业性也遭到质疑，不少民众反映，发现有负责采样的工作人员没有做手部消毒，连续为多人采样；也有工作人员身穿工作服却空手而来，没有带任何物料；以及检测点结束采样后检测工具废弃物随意乱放等问题，引来批评。