消息：台欧今晚进行半导体领域高级别会谈

知情人士透露，台湾与欧盟今晚（2日）将就半导体领域进行高级别贸易会谈。

据路透社报道，不具名知情人士称，台湾经济部长王美花将于今天晚上与欧盟一名高级贸易官员进行虚拟会谈。

这名知情人士没有进一步说明会谈的详情，但报道称欧盟方面的与会者是欧盟执委会副主席东布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）。

王美花昨天晚上在台北告诉记者，台湾与欧盟的关系将进一步深化，各层面的会谈也都在进行中。但她也拒绝透露有关双方会谈的细节，仅说明会在适当的时机对外公布。

今年2月，欧盟公布了欧盟半导体芯片法案，拥有作为全球半导体巨头的台积电和多个半导体公司的台湾成了欧盟希望合作的盟友之一。欧盟计划要求欧盟委员会放宽对创新半导体工厂的资助规则，因为在过去一年多的时间里，全球芯片短缺和供应链瓶颈给许多行业带来了巨大的灾难。

另一方面，美国昨天也宣布了进一步加强与台湾的经贸关系。美国官员周三证实，美国和台湾将于6月下旬就“台美21世纪贸易倡议”在华府举行会谈。一名官员说，这项倡议的目的是“达成一项具有高标准承诺的协议，创造具包容性和可持久的繁荣”，涉及的议题包括海关便利化、打击腐败、数字贸易的共同标准、劳工权利、高环境标准等。