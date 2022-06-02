中韩国防部拟下周举行防长会谈

随着朝鲜准备进行核试验加剧朝鲜半岛紧张局势，中韩两国商定将于下周举行防长会谈。

据韩联社报道，韩国国防部今天（2日）宣布，韩中两国防长将以视频方式举行第20次国防政策工作会议，借本月中旬的新加坡香格里拉对话会之机，举行韩中防长会谈达成协议。具体议题和日程有待协调，这是中韩两国时隔两年七个月举行防长会谈。

两国防长当天将就韩中海、空军间直通电话等国防交流合作事宜进行讨论。双方商定，在相互尊重的基础上开展务实合作，通过国防领域的高层沟通与交流合作增进两国军事互信。

为防止偶发冲突，中韩两国去年修订了《大韩民国国防部和中华人民共和国国防部关于两国相邻海、空军间直通电话设置及使用的谅解备忘录》。根据备忘录，两国将尽早开通直通电话，并投入实际运用。

另据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今天和韩国国家安保室长金圣翰通电话时说，中韩应维护真正的多边主义，妥处敏感问题，推动双边关系行稳致远。

根据中方发布的新闻稿，金圣翰说，韩新政府高度重视发展对华关系，愿同中方一道，以两国建交30周年为契机，推动韩中合作开启新的时代。

双方还就朝鲜半岛事务等共同关心的问题交换意见。