不打疫苗老人停办居保？浙江昆阳称社区干部误读

针对网传浙江温州平阳一小区规定不打疫苗的老人将停办居保、社保年检等，当地官方回应称，这是个别社区工作人员的错误解读，已批评教育相关工作人员。

据《中国新闻周刊》官方微博昨天（6月1日）发布的消息，有网友反映，温州平阳一小区下发通知称，未接种第一针冠病疫苗的60岁以上老人，若无医院证明，将停办居保、社保年检，暂停发放低保、优抚、重残等。

据报道，小区物业称这是社区通知，社区工作人员则称，当地老人较多，除非出具医院证明，其他一律要求接种。平阳县昆阳镇疫情防控办工作人员称此事属实，老人未接种疫苗不得进入菜场、超市，相关补贴不予发放，并称“是有点强制，但我们的心是好的”。平阳县政务热线则称未接到相关文件，社区无权处置。

消息引起网民关注，纷纷批评此举是“以疫情防控为由践踏法治”，“只要打上疫情防控四个字就可以推翻一切法律、一切底线、一切原则，真是离谱到家了”。

据浙江省平阳县昆阳镇人民政府官方微博消息，平阳县昆阳镇政府今天（6月2日）对事件作出回应称，近期为加快推进疫苗接种工作，特别是60周岁以上老人的疫苗接种工作，昆阳镇对符合条件的暂未接种老人进行宣传引导，并未出台任何关于“未接种第一针疫苗的60周岁以上老人，若无医院证明将停办居保、社保年检等”的规定，网友反映的通知，是个别社区工作人员的错误解读。

昆阳镇政府还说，已严肃批评教育相关工作人员，也将进一步加强疫情防控工作人员的培训，避免类似情况再次发生。

