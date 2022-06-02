Kindle中国电子书店明年6月30日停止运营

据亚马逊Kindle微信公众号，亚马逊将于明年6月30日，在中国停止Kindle电子书店的运营。

根据通告，“亚马逊将于一年之后即2023年6月30日，在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，中国用户将不能购买新的电子书。对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。

根据澎湃新闻报道，早在今年开年，就传出了Kindle退出中国市场的消息。尽管Kindle官方客服当时表示，并未收到Kindle相关业务退出中国市场的通知，消费者可以正常使用Kindle，售后服务也未受影响。但Kindle的官方淘宝店目前已经关店，京东自营旗舰店也大面积缺货，线下实体门店也存在不同程度的缺货情况。这都是Kindle中国即将停止运营的迹象。

2012年12月，亚马逊中国网站正式上线了Kindle商店，Kindle用户可以直接购买中文版Kindle版书籍。运营初期，中国Kindle商店就推出了数万本电子书，还有10元（人民币，约2新元）以下的特惠专区，其中0元区有上千本，以文学类作品为主。

报道说，随着互联网的发展，人们的阅读习惯产生了巨大改变，在各类市民阅读调查中，都能看到电子书的阅读占比逐年提高。彼时因为Kindle的规模和影响力，其在电子书市场份额中遥遥领先，Kindle一度成为“电子书”的代名词。2016年，Kindle进入中国的第四年，中国就已经成为亚马逊在全球Kindle设备销售的第一大市场。

对于kindle停止中国区电子书业务，中国商务部新闻发言人今天下午对此回应说，中国作为快速发展的全球第二大消费市场，产品和服务的更新迭代速度很快。对于包括外资企业在内的各类市场主体而言，根据市场发展情况调整产品和服务，属于市场经济中的正常现象。

商务部还说，中国对外资持续保持较强吸引力。今年1至4月，全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币（约985.83亿新元），同比增长20.5%，其中美国实际对华投资增长了53.2%。

“中国欢迎各国投资者继续加大在华投资，带来更多有市场竞争力的新产品、新业务、新服务，积极参与构建新发展格局，共享中国发展红利。”发言人表示。

亚马逊无疑是重视中国电子书市场的，曾经在中国市场进行了一系列“全球首次”的尝试。硬件方面，为中国用户推出白色版Kindle；推出过首次为单一国家研发的联合品牌Kindle——亚马逊KindleX咪咕电子书阅读器，补充了大量网络文学资源；还推出故宫文化和敦煌文化联名礼盒；即便是后期亚马逊已经关闭了中国电商零售业务，还推出了专为中国用户定制烟紫和玉青款Kindle Paperwhite，从这些以中国传统颜料色彩命名的机身，足以见亚马逊的心思。阅读体验方面，Kindle利用其庞大外文图书资源的优势，设计了生词提示、内置词典等功能；并为中国用户在微博、微信分享等方面进行了进一步的优化。

不过，阅读的环境正在好转，但阅读的屏幕也正在增加。Kindle的竞品与日俱增，诸如京东、当当、微信等购物平台和社交软件纷纷推出自己的电子书业务，掌阅、QQ阅读等平台又拥有优质的图书版权，Kindle在中国电子书市场已经力不从心。