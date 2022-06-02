5月中国新房找房热度环比上涨10.5%

尽管5月份中国多地房地产成交量同比仍然保持较大降幅，但楼市预期出现一定走稳迹象。

据中新社报道，58同城、安居客今天（2日）发布的2022年《5月国民安居指数报告》显示，当月中国新房找房热度回升，环比上涨10.5%。

65个重点城市中，昆山、长春、苏州、南通、太原、中山找房活跃度涨幅相对较高。

分城市能级来看，一线城市找房热度环比上涨6.5%，二线城市找房热度环比上涨10.8%，三四线重点城市找房热度环比上涨11.8%。

当月，购房者信心指数继续下滑。5月购房者信心指数为93.6，环比下跌10.5%。有48.1%的受访购房者认为6月楼市政策的走向会略微放松。对于未来楼市成交走势的看法，有24.0%的购房者认为6月楼市成交将基本持平；45.6%的购房者仍在观望中。

从二手房市场来看，2022年5月房地产经纪人信心指数为95.9，环比上涨5.4%。有超过半数的房地产经纪人表示6月份二手房价格将继续保持稳定，有41.3%的经纪人认为6月二手房市场房源成交量环比将会上涨。

另据诸葛找房数据研究中心的一份研究，在4月份50个城市房地产市场情绪止跌回升之后，5月市场情绪指数延续微升态势。该机构预计，二线城市有望接棒一线城市在下一轮修复进程中脱颖而出。