香港昨天单日病例反弹 部分病例疑为虚报

香港过去一个月单日新增确诊病例徘徊在300起左右，但昨天（6月1日）却反弹至505起，在港府将疫苗通行证门槛调整至三剂疫苗之际，香港当局怀疑有人为不打冠病疫苗而虚报阳性，以获取康复码豁免疫苗通行证的要求。

据香港中通社报道，香港昨天新增505起确诊病例，有354起是快筛阳性呈报，占总病例七成。卫生防护中心总监徐乐坚称，新增病例经快测平台呈报比例有所增加，近日快测阳性病例，约15％至38％随后被证实属阴性，较前两个月高约7％。因此他怀疑，这个比例上升与近日实施第三阶段疫苗通行证有关，驱使有人提交旧的快测阳性结果。

卫生防护中心传染病处主任张竹君说，新增病例中，有41起与家居检疫相关，比例和之前无分别；22起是主动检测找到的，各区都有个案，分布比较平均，现在仍无法确定香港确诊病例是否真的呈上升趋势。

徐乐坚说，由于早前确诊数字回落，当局会派员到所有快测阳性的患者家中，要求他们留样本进行复检，部份呈报病例正在进行复检程序。他说，快速检测的确有机会出现假阳性结果，但并非所有复检阴性的个案都属虚报，防护中心会调查所有检测结果不吻合的病例，短期内不会更改公布病例的方式。

他说，由于出现多个感染群组，疫情自然有机会扩散，确诊数字波幅有机会在高三位数或低四位数波动，但他认为，目前各项指标，包括污水检测阳性比例、住院患者数目，以及隔离病房和深切治疗部使用率，都处于平稳水平。

香港感染及传染病医学会副会长林纬逊今天接受电台访问时指出，基本上快测的准确率高，出现假阳性的概率低于1％；因此他认同徐乐坚的说法，可能有市民为应对新阶段疫苗通行证，而作出虚报。

林纬逊称，随着香港每日确诊人数下降，当局有能力对每一起快测确诊呈报进行复检，确定阳性后才列为确诊病例，同时可以作排序了解类型是否跟现有病例有关连。

徐乐坚也提醒康复者，不应提供虚假资料，以取得康复纪录，否则要负法律责任，并呼吁香港市民接种第三剂疫苗，以符合疫苗通行证规定。

香港疫苗通行证已在5月31日调升至三针门槛，全港已打两针后满六个月人士，需持第三针接种记录，才能出入指定处所；康复者须上报取得康复码则可以豁免。

早前公务员事务局局长聂德权说，根据特区政府数据，目前仍有60万人符合接种第三剂疫苗人士未接种第三剂疫苗。但临近第三阶段疫苗通行证实行之际，特首林郑月娥在5月31日透露，30日单单一天就有将近5万人前往接种第三剂疫苗。