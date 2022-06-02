中国证监会会计部原主任王宗成被查

中国金融领域反腐力度不减，又一名证监会系统官员公示被查。中共中央纪委国家监委网站今天（6月2日）发布消息称，中国证券监督管理委员会会计部原主任王宗成正接受调查。

据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、河北省纪委监委消息，王宗成涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

官方履历显示，王宗成出生于1965年3月，1993年进入中国证监会工作，此后长期在证监会任职。2012年4月担任证监会创业板发行监管部、发行监管部巡视员兼副主任；2016年7月调任证监会浙江监管局党委书记、局长；2018年12月任中国证监会会计部主任，今年5月卸任，至此番被查。

此前已有多名曾在中国证监会系统任职的人员被查。今年5月中下旬，证监会湖南监管局二级巡视员朱治龙涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。今年4月初，证监会网站公布了证监会投资者保护局原一级巡视员曾长虹被立案审查调查的消息。

中共中央第八轮巡视去年9月对25家金融单位党组织开展巡视，其中包括中国证监会。

今年2月，中共中央第六巡视组向中国证监会党委反馈了巡视情况。巡视反馈指出巡视中发现的一些问题，主要是：政治建设有短板，服务实体经济有不足，防控金融风险担当不够，对上市公司违规违法行为日常防范监管不够有力，落实全面深化改革有差距，推进注册制改革的措施不够完善，资本市场法规制度不够完备；履行全面从严治党“两个责任”不扎实，压力传导不到位，严的氛围没有形成，重点领域和关键岗位存在廉洁风险，政商“旋转门”问题比较突出等。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。