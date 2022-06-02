中国驻新西兰大使：新西兰绿色友好国家品牌非理所当然

中国驻新西兰大使王小龙说，新西兰被视为绿色、清洁、友好的国家品牌是中国与新西兰多年共同建立起来的，不应被视为理所当然。

据中国驻新西兰大使馆前天于官网发布的新闻稿，王小龙上月31日应邀出席新中关系促进委员会午餐会，期间发表了题为《世界变局中的中国外交政策和中新关系》的演讲。

他在提到维护国家品牌的重要性时说，在中国，人们普遍将新西兰视为一个绿色、清洁、开放、友好的国家，如此积极的国家品牌是中新关系最有价值的资产之一，是新西兰推广产品和服务最有效的营销工具，积极的双向公众舆论也是中新关系大厦最强大的支柱。

但王小龙也提醒，这项资产并非凭空而来，也非理所当然，是两国多年来辛勤付出慢慢建立起来的，因此作为中新关系的利益攸关方和维护者，须保护和明智地用好这一资产，不应任之付诸东流。

王小龙还提到，尽管中新两国在经济、人文交流层面有着深厚交流与合作，但鉴于两国历史文化和经济发展水平的差异，双方不可避免地存在一些分歧，“这并不奇怪，也不是什么秘密”。

他认为，关键的是两国能否在相互尊重、相互理解和包容、互不干涉内政的基础上，通过对话协商处理分歧，避免分歧被扩大。

王小龙强调，只要遵守这些原则，保持开放视野和心态，中新之间就没有什么是不能谈的。这包括与人权相关的问题，以及两国如何避免误解、携手促进南太地区的和平、稳定和共同繁荣。

新西兰总理阿德恩与美国总统拜登本周二发表联合声明，纷纷对中国和所罗门群岛签署安全协议表达担忧，认为中国在太平洋地区建立军事存在，将从根本上改变太平洋地区的战略平衡，并构成国家安全方面的担忧。