海南三亚原市委书记童道驰一审判死缓

广东省深圳市中级人民法院今天一审公开宣判中共海南省委原常委、三亚市委原书记童道驰受贿、内幕交易一案，对被告人童道驰以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以内幕交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金四百万元（人民币，下同，约80万新元），决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对童道驰受贿、内幕交易所得财物及其孳息均予以追缴，上缴国库。童道驰当庭表示服从法院判决，不上诉。

根据央视新闻报道，经审理查明：2004年至2020年，被告人童道驰利用担任中国证监会上市公司监管部副主任、发行监管部副主任、资本市场改革发展工作小组办公室负责人、国际合作部副主任、主任，中共海南省委常委、三亚市委书记的职务便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在公司上市、企业经营、融资借款、职级晋升等事项上提供帮助，直接或通过其特定关系人非法收受他人给予的财物共计2.74亿余元。2006年8月至2007年4月，童道驰在担任中国证监会发行监管部副主任期间，获悉相关股票内幕信息后，指使其近亲属及关系密切人员在相关信息尚未公开前买入相关股票共计3165万余元，非法获利共计338万余元。

深圳市中级人民法院认为，被告人童道驰的行为依法构成受贿罪、内幕交易罪。童道驰受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于童道驰到案后能够如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实及内幕交易事实，内幕交易罪构成自首，认罪、悔罪，积极退赃，受贿所得赃款赃物及内幕交易的非法所得已全部追缴，具有法定、酌定的从轻或者减轻处罚情节，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行，对其所犯内幕交易罪，可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，现年55岁的童道驰是湖南平江人，从1991年到2000年曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所担任助理研究员，后赴加拿大卡尔顿大学修读公共管理专业硕士研究生学位。

1994年至1999年间，童道驰在知名的美国智库兰德公司研究生院担任政策分析专业博士研究生，并担任兰德公司国际部亚太研究中心研究员。

童道驰在1999年进入世界银行工作，一年后回国，开始在中国证监会长达14年的工作生涯，是第一批加入证监会的“海归”人员。

童道驰过去在多个活动中展现自己精通中英双语，塑造勤奋刻苦的工作形象。

2014年4月童道驰调任中国商务部部长助理、党组成员，后兼任国务院扶贫开发领导小组成员。两年后，他担任湖北省副省长直至2018年10月。此后，他南下海南担任省委常委，同年11月获任命为三亚市委书记。

2020年11月，童道驰涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，隔年4月被双开。