刘建超出任中联部部长

中共中央对外联络部官网显示，刘建超已出任中央对外联络部部长。

58岁的刘建超长期在外交领域工作，之前被视为是中国下一任外交部长的热门人选之一。

官方简历显示，刘建超1986年到中国外交部工作，同年赴英国牛津大学国际关系专业进修。

1987年至2006年，他先后在外交部翻译室、新闻司、机关党委，驻英国使馆，外交部新闻司工作，其间于2000年至2001年赴辽宁省兴城市挂职。

2006年至2013年，刘建超历任外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使；2013年11月任外交部部长助理、党委委员。

2015年8月，他转任国家预防腐败局副局长（专职，副部长级），中央纪委国际合作局局长。

刘建超于2017年4月到地方，出任中共浙江省委常委、省纪委书记，同年7月任浙江省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任。

2018年3月，刘建超回到北京，出任中央外事工作委员会办公室副主任，成为杨洁篪的副手；同年5月任中央外事工作委员会办公室副主任、机关党委书记。

中联部网站信息显示，刘建超是在今年5月出任中联部部长。刘建超的前任宋涛在5月卸任；宋涛今年67岁，从2015年11月起担任中联部部长至今年5月。

刘建超是第十九届中央纪律检查委员会委员。升任中联部部长，意味着刘建超将在下半年召开的中共二十大，进入中央委员会。