美国国务院网站上个月第二度更新美台关系内容,放回“不支持台独”字句。

在国务卿布林肯发表对华政策演说两天后,国务院网站5月28日再次更新美台关系内容。

与5月5日版本的内容相比,最新版本附加了“我们反对任何一方单方面改变现状;我们不支持台独;我们期待两岸之间的分歧将以和平方式得到解决。”(We oppose any unilateral changes to the status quo from either side; we do not support Taiwan independence; and we expect cross-Strait differences to be resolved by peaceful means.)

美国国务院上隔月5日在网站上删除“美国不支持台独”“台湾是中国的一部分”字句,引起中国大陆的不满。

之后,总统拜登在访问日本时称,如果中国大陆攻台,美国愿意动用军力保卫台湾,但美国官员不久后澄清,美国对台政策不变。

布林肯5月26日在对华政策演说中明确指出,美国不支持台湾独立。