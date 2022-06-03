广西东兴警告组织确诊者偷越边境最高可判死刑

为了防范和阻断冠病疫情从境外输入，与越南接壤的中国广西边境城市东兴宣布，任何人如果组织确诊者偷越边境，将可能面对的最高刑罚为死刑。这项通知后来被撤下。

东兴官方昨天（2日）在微信公众号上公布，凡是确诊者、病原携带者走私、偷越国（边）境，或明知确诊患者、病原携带者仍予以组织、运送偷越国（边）境，情节严重，危害公共安全的，或者事后确诊为冠病患者、病原携带者的，一律按照以其他危险方法危害公共安全罪或妨害传染病防治罪与其他罪名数罪并罚，最高判处死刑，并处罚金或没收财产。

凡是涉嫌走私、妨害国（边）境管理及妨害传染病防治违法犯罪行为，从货物、交通工具、通讯工具等物品上检出冠病病毒，或者从偷越国（边）境人员检出冠病病毒及病原，引起冠病病毒传播或者有传播严重危险的，一律以妨害传染病防治罪与走私罪、妨害国（边）境管理罪实行数罪并罚，依法在法定量刑幅度内顶格处罚，最高判处无期徒刑，并处罚金或没收财产。

凡是实施走私、妨害国（边）境管理犯罪的人员，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起冠病病毒传播或者有传播严重危险的，一律以妨害传染病防治罪与走私犯罪或者妨害国（边）境管理犯罪实行数罪并罚，依法在法定量刑幅度内顶格处罚，最高判处无期徒刑，并处罚金或没收财产。

凡是涉嫌走私、妨害国（边）境管理及涉疫犯罪案件的人员，符合信用惩戒条件的，一律依法列入失信人员，依法不予办理公司、个体工商户营业执照，金融机构限制贷款、办理信用卡，手机通讯、宽带网络全部依法关停。

凡是涉嫌走私、妨害国（边）境管理及妨害传染病防治违法犯罪案件的犯罪嫌疑人，坚决“打财断血”，对犯罪嫌疑人及其父母、配偶、子女及其关系特别密切的人员（包括但不限于兄弟姐妹、恋人、子女配偶等）的银行账号、房产、车辆、船只等财物以及可用于证明犯罪嫌疑人违法犯罪的财物，一律全面调查并依法先予查封、扣押、冻结，并对其健康码赋予红码进行管控，查封、扣押、冻结的银行账号、财物经依法查清，确认与案件无关后再解封解押。

东兴官方在通告中说，当前走私、妨害国（边）境管理、妨害传染病防治等违反疫情防控规定的违法犯罪行为，导致了冠病疫情从境外输入，给全市人民的生命财产安全和全市的经济社会发展带来了极大危害和重大损失。

中国南部边境城市曾出现疫情反弹的情况，其中与缅甸接壤的云南瑞丽更是几度封城。