美国首次成为台湾农产品外销最大目的地

美国首次成为台湾农产品外销第一大国。台湾行政院已经宣布启动“台美21世纪贸易倡议”，双方谈判项目包含农业。依农委会统计，台湾第一季农产品外销中，美国已成外销最大国，出口值约2.32亿美元（3.18亿新元），台美双边贸易倡议将更有利农业贸易。

据《自由时报》报道，2013至2021年，台湾农产品外销最大的目的地一直都是中国大陆，今年打破情况，农委会统计，今年首季外销总量45万吨，外销前五大分别是美国、日本、中国大陆、香港、越南，其中美国首度跃升为台湾农产品出口的第一大国，外销美国的产值占总产值18.3％，出口量为7万5742吨，出口值约2.32亿美元，三年来外销美国的产值年增率都逾10％。

农委会介绍，台湾出口到美国的农产品，如烘制糕饼、毛豆、香菇、生鲜冷藏蔬菜、蜂蜜、文心兰、蝴蝶兰、鲈鱼等都大幅成长，此外，台湾手摇饮夯到美国，相关农产如茶叶、树薯粉、调制果汁等也持续大幅成长，如凤梨果汁首季出口量达72吨，较去年同期成长440.5％，芒果汁出口量达280吨，较去年同期成长191.6％。

中国大陆过去九年曾是台湾农产品销售最大目的地，今年首季退居第三大，农委会统计，去年销往中国大陆的产量占整体为21.1％，今年退到14.4％。至于台湾外销到日本的农产品量、值都增加，首季产值达2.07亿美元，较去年同期增加16.6％，呈现近年分散农产品外销市场风险的努力。

农委会国际处长林家荣说，今年上半年农产品外销趋势和上述情况相去不远，尤其疫情尚未舒缓，对港口、海关与货运运作仍会有影响；由于已启动台美21世纪贸易倡议，将更有利台美双边的农业贸易。