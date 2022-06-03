罗智强炮轰国民党中央“程序正义0分”

国民党前副秘书长罗智强今天（3日）再度谈及桃园市长提名一事，他批评国民党中央“程序正义0分”。

据自由时报报道，由于发言人快筛阳性而暂停一切活动的罗智强，今天“出关”重启行脚之旅，罗在短短10分钟受访时间里，不断重申国民党中央未依程序正义，伤害有意参选桃园市长的他和吕玉玲。

谈及前行政院长张善政“空降”一事，罗智强说，他为同遭替代的吕玉玲抱屈，强调党中央未突袭前，他与吕是君子之争，即使是竞争关系，期间仍保持良好互动，包括送花恭贺、抱病问候、电话联系等，直到张善政“空降”，一切乱了调。

“为何要陷我与吕玉玲于两难？”罗智强说，国民党最该重视的程序正义荡然无存，支持者被分割为二，一边要他不要放弃、一边要他以大局为重，他不知如何自处、如何回应；罗说，两人在争取提名这段时间以来，从未靠党中央半分，勤跑基层，最后却落得如此下场，若有公平程序，吕玉玲和他都能有雅量接受。

媒体也问及苗栗县长迄今未提名一事，罗智强说，2016年国民党就是败在程序正义，显然未汲取教训，未循程序二字，“谁能服气、谁能相信？”

争取提名的罗智强，先后辞去国民党副秘书长、台北市议员，并在桃园买房落户。然而国民党主席朱立伦5月18日在中常会无预警地征召前行政院长张善政参选，引发党内争议，被批评不顾程序正义、缺乏沟通协调。朱立伦后来就提名过程中没做好协调、沟通致歉。