特鲁多批中国战机骚扰加拿大巡逻机举动令人极度不安

针对中国战机骚扰在国际空域对朝鲜规避制裁执行监督任务的加拿大巡逻机一事，加拿大总理特鲁多说，中国军方此举令人“极度不安”，加拿大将“非常认真”看待这种情况。

据路透社报道，特鲁多昨天（2日）说：“加拿大在北太平洋的重要任务中扮演着积极角色，确保对朝鲜实施的制裁获得适当执行，中国选择（给予干预）的行为令人极度不安。我们将向中国政府和官员提出交涉，确保这不会持续朝着升级的方向推进。”

另据加拿大广播公司报道，加拿大军方2日发声明，指责中国战机骚扰在国际空域对朝鲜制裁执行监督任务的加拿大巡逻机，时而迫使飞行员改变航向。

声明说，在4月26日到5月26日期间，中国战机多次无视国际航空安全规范，靠近一架加拿大空军CP-140极光号长程巡逻机。这种行为是不专业的，给加拿大飞行员造成了危险。他们有几次不得不急速改变航向，以避免和挑衅的飞机相撞。

加拿大军方说，中国战机的挑衅骚扰行为越来越频繁。它们时而靠得太近，加拿大飞行员甚至能看清对方的脸。加拿大已通过外交渠道提出交涉。

加拿大军机和舰船正参加一项由联合国批准的行动，监视在国际水域发生的违反对朝鲜制裁决议的行为。

美国上周在联合国安理会提出加强对朝鲜的制裁，但被中国和俄罗斯否决。朝鲜近来增加了导弹试射次数。美国情报部门认为它正准备2017年以来的第一次核试验。