朱立伦称国民党亲美不因大陆立场有任何退缩

国民党主席朱立伦抵达美国，他说，国民党亲美的立场不会改变，不会因为大陆的立场有任何一点退缩。

据联合新闻网报道，朱立伦今天在旧金山举行记者会说，国民党亲美的立场不会改变，非常欢迎与美国有更高层级的交流，国民党不会因为北京的立场有任何一点退缩。他也说，如果2024国民党能够重返执政，也希望台美不断能提升，但不会只依赖台美关系，在区域安全和两岸和平上也会扮演重要的角色，“国民党是和平促进者，不是麻烦制造者”。

朱立伦说，希望让美国和全世界的朋友听到国民党声音，让他们了解国民党亲美的立场不会改变，国民党坚持的立场和美国的民主自由的立场是一致的。

朱立伦说，尤其在目前区域和平最关键的时刻，国民党可以扮演促进区域和平，包括台海安全、亚太安全重要的角色，和美方的朋友一起来沟通，一起来合作。重返美国告诉美国“we are here、we are back”（我们在这，我们回来了），这是一个最重要的讯息。

朱立伦再次强调，国民党亲美的立场从来没有改变，虽然国际局势是不断在改变，台海关系也是瞬息万变，但国民党捍卫台湾的立场绝对不会改变，对于自我国防要求的增进，这个立场和美方想法应该是一致的。

朱立伦认为，两岸之间要保持能够对话，不是只是对抗，要能够交流而不是只有交恶，沟通协调会比所谓的热战对抗来的还要好很多。国民党的这些立场和美国拜登总统和国务卿布林肯最近的谈话是一致的，相信美方朋友也会了解到，在亲美的立场以外两岸仍能够交流对话，有沟通管道，总是可以避免战争和冲突。

媒体询问，美国提高跟台湾官方联系是否会导致中国大陆有危险？朱立伦回复说，有更高层级的交流国民党绝对是非常欢迎，不会因为中共的立场有任何一点退缩，只要对台湾有利的一定坚持到底。

朱立伦强调，台美关系的提升，不只是发生在民进党执政时期，前总统马英九过去执政也是不断在提升，如果2024国民党能够重返执政，也希望这样密切合作也能够不断地能提升。但他强调，国民党在区域安全、两岸和平上不会只依赖台美关系，也会扮演重要的角色，国民党是和平促进者，不会是麻烦的制造者。

朱立伦还说，至于两岸的保持对话避免冲突，这也是为了整体台湾人的安全。民进党刻意丑化国民党和大陆的接触，但在过去几十年来真正流血流汗、上过战场和保卫台湾的是国民党，在国际外交舞台和两岸关系上能够力争权益的也是国民党，所以这一点国民党不会改变，民进党只是用政治口号“去中或反中”作为政治斗争的手段，国民党对此嗤之以鼻。