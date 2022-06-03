蔡英文端午谈话吁团结防疫保台

因应本土疫情，台湾总统蔡英文今天（3日）透过影片发表端午谈话时呼吁，全台民众团结防疫保台湾。她说，在这关键的时刻，“我们继续拼一下，一定可以度过疫情的挑战”。

据台湾《自由时报》报道，她说，许多家长在端午连假期间计划带着小朋友去打疫苗，要感谢家长们的配合，一起增加儿童疫苗接种率，来增加学童集体的保护力。

蔡英文在YouTube影片发表谈话时说，端午连假，祝福全体台湾民众平安、健康。她知道大家一起防疫两年多，都很辛苦，甚至有些疲累，但在这关键的时刻，“我们继续拼一下，一定可以度过疫情的挑战”。

蔡英文说，大家所关心的儿童防疫量能，到现在为止已经到货的辉瑞儿童疫苗累计有110万8800剂，现在台湾不到11岁的小朋友，有99万符合接种对象，所以目前的疫苗数量相当充足。

她指出，中央政府也与地方政府合作设置接种站，来加速提升儿童疫苗接种率，从6月1日开始，在六都一共有七个大型儿童接种站已经开始正式上路。

蔡英文特别感谢连假期间支援接种疫苗的医护朋友，也谢谢所有第一线防疫人员，谢谢大家为台湾防疫的努力与付出。她说，防疫需要每一个人的力量，现在是2022年的6月，去年的这个时期，因为大家配合防疫，台湾才能克服疫情的挑战，现在台湾也处在疫情非常关键的阶段，“我要拜托大家，过端午，打疫苗，顾健康，保台湾”，继续团结，坚持防疫，祝大家端午节快乐”。