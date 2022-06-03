珠海隧道透水事故酿14死 11责任人被提起公诉

去年7月珠海市石景山施工隧道发生透水事故，造成14名受困施工人员全部遇难，涉事11名责任人近日被珠海市香洲区人民法院提起公诉。

据澎湃新闻报道，据中国检察网昨天（2日）发布的消息，近日，广东珠海市香洲区检察院依法对刘广、杨进成、钟奎、陈小龙、王昌榕、胡运彬、聂金伟、王开文、卢瑞美、梁杰、冯连生等11人以涉嫌重大责任事故罪向珠海市香洲区人民法院提起公诉。

上述被提起公诉的11人所涉及的重大责任事故，是2021年7月15日发生在珠海市石景山施工隧道的透水事故，造成14名施工人员遇难。

此前由广东省政府批复的珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”重大透水事故调查报告显示，调查组认定该透水事故是一起重大生产安全责任事故。经调查，事故的直接原因是，隧道下穿吉大水库时遭遇富水花岗岩风化深槽，因工程措施不当导致右线隧道掌子面拱顶坍塌透水，涌入左线隧道致作业人员溺亡。

事故调查报告指出了有关企业和珠海市政府及相关部门存在的问题，主要包括：中铁二局三公司施工风险管控措施落实不力，未严格按照设计和安全规范要求施工；中铁二局存在转包行为；珠海兴地公司未依法履行监理单位安全生产职责；珠海城建市政公司未按要求组织实施超前地质钻探，对代建项目现场安全检查组织不力；珠海工程勘察院勘察报告未真实、准确反映地质情况，勘察布孔、钻探及岩芯采取率不符合规范；珠海吉祥爆破公司不具备安全生产许可条件，违法、违规实施爆破作业；福建卓智公司未按照施工技术标准施工，未落实劳务分包单位安全生产工作职责；其它相关单位包括珠海市公路事务中心、珠海城建集团、珠海华昕公司、上海市政工程设计院、珠海正青公司、珠海华源爆破公司等均存在安全问题；珠海市住房和城乡建设局、珠海市建设工程安全事务中心、珠海市香洲区住房和城乡建设局、珠海市水务局、珠海市香洲区农业农村和水务局、珠海市公安局拱北口岸分局、吉大派出所，以及珠海市和香洲区党委、政府在履行安全监管职责方面均存在一定问题。

在事故问责方面，公安机关依法对12名涉嫌犯罪的有关责任人采取了强制措施，并移送司法机关依法追究刑事责任，纪检监察机关对事故属地党委政府、有关监管单位公职人员和国企人员共27人予以追责问责。

此外，相关部门依法对中铁二局、中铁二局三公司、珠海城建市政公司、珠海工程勘察院、珠海兴地公司、福建卓智公司、珠海吉祥爆破公司、珠海正青咨询公司、珠海华源爆破公司和16名相关人员进行行政处罚，部分企业纳入联合惩戒“黑名单”管理。对中铁二局等涉事企业人员和公职人员，按照党组织关系和管理权限交由有关单位按规定处理。

据事故调查报告披露的信息，上述被珠海市香洲区检察院提起公诉的11人，其中10人身份可以确定，其中刘广是中铁二局三公司项目部经理，杨进成是中铁二局三公司项目部副经理，钟奎是中铁二局三公司项目部总工程师，陈小龙是中铁二局三公司项目部安全总监，王昌榕是福建卓智公司现场负责人，胡运彬是珠海兴地公司项目总监理工程师，聂金伟是珠海兴地公司项目总监代表，王开文是珠海华昕公司项目总监，卢瑞美是福建卓智公司法定代表人，梁杰是中铁二局三公司党委委员、副总经理。最后一人冯连生的身份不得而知。

值得注意的是，事故调查报告显示，针对该起事故，公安机关依法对12名涉嫌犯罪的有关责任人采取了强制措施，并移送司法机关依法追究刑事责任。此12人中有两人（即珠海兴地公司法定代表人、董事长卢艾勇和珠海吉祥爆破公司项目技术负责人常根召）不在此次被公诉的11人名单之中。