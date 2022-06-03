港专家：酒吧群组感染不排除已现二代及三代传播

相继有酒吧暴发群组感染，香港呼吸系统专科医生梁子超说，涉事酒吧违反防疫规定，酒吧环境狭窄，通风不理想，加上顾客活动令病毒排放量提高，增加传播风险。他还说，奥密克戎变种病毒传播速度快，不排除酒吧群组感染已经出现二代及三代传播。

香港单日新增冠病确诊病例维持在三位数，梁子超今天（3日）在香港商业电台节目上说，因应社交距离措施的放宽，香港疫情会在低水平维持传播一段时间，他形容这是迈向病毒风土化的必然结果，而在疫情受控下能继续放宽社交距离措施。

他提出，要不断改善防疫措施，防止在这段时间出现急剧反弹，减少确诊入院数字，同时还指防护中心在个案追踪上有滞后，在患者确诊一星期后才发现群组感染是太迟，认为当局应加快追踪。

另据香港中通社报道，香港卫生署卫生防护中心今天通报，截至当天零时，香港新增499起确诊个案，其中49起为输入个案；再多两名患者离世，他们本身有长期病。

中环兰桂坊Zentral酒吧和Iron Fairies酒吧群组无新增个案。中环Linq再多三起个案，患者上月28日曾光顾，该群组总共21人确诊。该酒吧在5月27日和28日分别有约150至160人，以及200多人光顾，该酒吧32个环境样本部为阴性。

另外，兰桂坊另一酒吧Shuffle再多14其个案，患者5月30日至31日发病。有一个患者曾经去过Zentral。Shuffle内有跳舞活动，当晚顾客人数目前仍不清楚。