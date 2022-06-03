港专家：酒吧群组感染不排除已现二代及三代传播

发布 / 2022年6月3日 12:51 PM

更新 / 2022年6月3日 7:33 PM

香港中环兰桂坊再有酒吧暴疫，呼吸系统专科医生梁子超预期酒吧群组感染或已出现二代及三代传播。（香港中通社）
香港中环兰桂坊再有酒吧暴疫，呼吸系统专科医生梁子超预期酒吧群组感染或已出现二代及三代传播。（香港中通社）

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相继有酒吧暴发群组感染，香港呼吸系统专科医生梁子超说，涉事酒吧违反防疫规定，酒吧环境狭窄，通风不理想，加上顾客活动令病毒排放量提高，增加传播风险。他还说，奥密克戎变种病毒传播速度快，不排除酒吧群组感染已经出现二代及三代传播。

香港单日新增冠病确诊病例维持在三位数，梁子超今天（3日）在香港商业电台节目上说，因应社交距离措施的放宽，香港疫情会在低水平维持传播一段时间，他形容这是迈向病毒风土化的必然结果，而在疫情受控下能继续放宽社交距离措施。

他提出，要不断改善防疫措施，防止在这段时间出现急剧反弹，减少确诊入院数字，同时还指防护中心在个案追踪上有滞后，在患者确诊一星期后才发现群组感染是太迟，认为当局应加快追踪。

另据香港中通社报道，香港卫生署卫生防护中心今天通报，截至当天零时，香港新增499起确诊个案，其中49起为输入个案；再多两名患者离世，他们本身有长期病。

中环兰桂坊Zentral酒吧和Iron Fairies酒吧群组无新增个案。中环Linq再多三起个案，患者上月28日曾光顾，该群组总共21人确诊。该酒吧在5月27日和28日分别有约150至160人，以及200多人光顾，该酒吧32个环境样本部为阴性。

另外，兰桂坊另一酒吧Shuffle再多14其个案，患者5月30日至31日发病。有一个患者曾经去过Zentral。Shuffle内有跳舞活动，当晚顾客人数目前仍不清楚。

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